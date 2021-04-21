Son dakika... En fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 3,96 ile "Ak Portföy Turizm ve Seyahat Sektörü Değişken Fon", yüzde 3,65 ile "İş Portföy BIST100 Dışı Şirkt. His. Sen. Fonu(HSYF)" ve yüzde 3,19 ile "Yapı Kredi Port. Tekn. Şirketleri Hisse Senedi Fonu" oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|Ak Portföy Turizm ve Seyahat Sektörü Değişken Fon
|0,945789
|-3,96
|İş Portföy BIST100 Dışı Şirkt. His. Sen. Fonu(HSYF)
|1,012441
|-3,65
|Yapı Kredi Port. Tekn. Şirketleri Hisse Senedi Fonu
|0,883528
|-3,19
|Ak Portföy Teknoloji Şirketleri Hisse Senedi Fonu
|0,967780
|-2,92
|İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu
|0,135276
|-2,76
|Ziraat Portföy Katılım30 Eşit Ağr. En. His.Sn.Y.BYF
|19,496464
|-2,41
|Ziraat Portföy Katılım 30 Endeksi His.Sen.Y.BYF
|19,305582
|-2,06
|Aura Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|2,066340
|-1,67
|Ziraat Port. BIST Bank. Dışı L.10 End. H.S. Yğ. BYF
|18,741480
|-1,61
|Ata Portföy Analiz His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,393386
|-1,60
Kaynak: AA
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