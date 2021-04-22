Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 4,67 ile "İş Portföy BIST100 Dışı Şirkt. His. Sen. Fonu(HSYF)", yüzde 4,31 ile "Ak Portföy Teknoloji Şirketleri Hisse Senedi Fonu" ve yüzde 4,03 ile "Ata Portföy Analiz His. Sen. Fonu (HSYF)" oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|İş Portföy BIST100 Dışı Şirkt. His. Sen. Fonu(HSYF)
|0,965158
|-4,67
|Ak Portföy Teknoloji Şirketleri Hisse Senedi Fonu
|0,926111
|-4,31
|Ata Portföy Analiz His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,337241
|-4,03
|Osmanlı Portföy İkinci Hisse Senedi Fonu
|1,851032
|-3,96
|Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)
|2,532925
|-3,89
|Yapı Kredi Port. Tekn. Şirketleri Hisse Senedi Fonu
|0,849489
|-3,85
|Ziraat Portföy Katılım30 Eşit Ağr. En. His.Sn.Y.BYF
|18,754600
|-3,81
|İş Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|71,290917
|-3,75
|Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF)
|1,535976
|-3,65
|Osmanlı Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu
|1,961548
|-3,64
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Son dakika... En fazla kaybettiren yatırım fonları - Son Dakika Ekonomi