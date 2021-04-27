Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu
|0,042270
|-0,45
|HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,535328
|-0,24
|Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,222356
|-0,17
|Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,800926
|-0,14
|Tacirler Portföy Borç. Araç. Fonu
|2,310608
|-0,12
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,047115
|-0,16
|QNB Finans Portföy Fon Sepeti Fonu
|1,081908
|-0,04
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|İstanbul Portföy Dördüncü His. Sen. Fonu
|2,564532
|-0,15
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Meksa Portföy Bir. Değ. Fon
|0,117146
|-0,07
|ICBC Turkey Portföy Bir. Değ. Fon
|20,745935
|-0,05
|Fiba Portföy Çoklu Varlık Bir. Değ. Fon
|1,821886
|-0,04
|Yapı Kredi Portföy PY Bir. Değ. Özel Fon
|1,660750
|-0,03
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Oyak Portföy Altın Katılım Fonu
|0,970982
|-0,25
|Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu
|0,062550
|-0,17
|Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu
|1,198208
|-0,09
|Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu
|1,823803
|-0,07
|KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu
|1,907456
|-0,05
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|45,164459
|-0,36
|Ziraat Portföy Altın Katılım BYF
|47,224126
|-0,34
|QNB Finans Portföy Altın BYF
|41,775355
|-0,28
|Gedik Portföy Altın Fon
|0,993576
|-0,22
|Fiba Portföy Altın Fonu
|0,039079
|-0,12
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları - Son Dakika Ekonomi