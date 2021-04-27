Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 0,042270 -0,45 HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,535328 -0,24 Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,222356 -0,17 Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,800926 -0,14 Tacirler Portföy Borç. Araç. Fonu 2,310608 -0,12 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,047115 -0,16 QNB Finans Portföy Fon Sepeti Fonu 1,081908 -0,04 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları İstanbul Portföy Dördüncü His. Sen. Fonu 2,564532 -0,15 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Meksa Portföy Bir. Değ. Fon 0,117146 -0,07 ICBC Turkey Portföy Bir. Değ. Fon 20,745935 -0,05 Fiba Portföy Çoklu Varlık Bir. Değ. Fon 1,821886 -0,04 Yapı Kredi Portföy PY Bir. Değ. Özel Fon 1,660750 -0,03 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Oyak Portföy Altın Katılım Fonu 0,970982 -0,25 Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,062550 -0,17 Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu 1,198208 -0,09 Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu 1,823803 -0,07 KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu 1,907456 -0,05 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları QNB Finans Portföy Gümüş BYF 45,164459 -0,36 Ziraat Portföy Altın Katılım BYF 47,224126 -0,34 QNB Finans Portföy Altın BYF 41,775355 -0,28 Gedik Portföy Altın Fon 0,993576 -0,22 Fiba Portföy Altın Fonu 0,039079 -0,12 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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