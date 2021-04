Son dakika haber! En fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 1,87 ile "Ak Portföy Sağlık Sektörü Yab. His. Sen. Fonu", yüzde 1,72 ile "Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu" ve yüzde 1,71 ile "Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Ak Portföy Sağlık Sektörü Yab. His. Sen. Fonu 0,053227 -1,87 Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 162,348475 -1,72 Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,099038 -1,71 Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,067517 -1,66 Garanti Portföy Temiz Enerji Karma Fon 0,942289 -1,58 Garanti Portföy Yab. Teknoloji BYF Fon Sep. Fonu 0,044550 -1,50 Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu 0,064392 -1,39 İş Portföy Sağlık Şirketleri Karma Fon 1,151405 -1,34 Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,130778 -1,27 Garanti Portföy ESG Sürd. Fon Sepeti Fonu 1,127562 -1,24 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

