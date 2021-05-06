Son dakika: En fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 1,19 ile "QNB Finans Portföy Gümüş BYF", yüzde 1,12 ile "Ak Portföy Turizm ve Seyahat Sektörü Değişken Fon" ve yüzde 1,00 ile "Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) QNB Finans Portföy Gümüş BYF 45,886703 -1,19 Ak Portföy Turizm ve Seyahat Sektörü Değişken Fon 1,003454 -1,12 Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,046804 -1,00 İş Portföy BIST100 Dışı Şirkt. His. Sen. Fonu(HSYF) 1,074169 -0,57 Aura Portföy Değ. Fon 0,779686 -0,56 KT Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF) 1,493848 -0,45 Ziraat Portföy Altın Katılım BYF 47,542122 -0,38 QNB Finans Portföy Altın BYF 42,063647 -0,27 Meksa Portföy Bir. Değ. Fon 0,117870 -0,26 QNB Finans Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,789675 -0,22 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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