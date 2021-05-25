En fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 0,68 ile "Ata Portföy Analiz His. Sen. Fonu (HSYF)", yüzde 0,67 ile "Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF)" ve yüzde 0,62 ile "İş Portföy BIST100 Dışı Şirkt. His. Sen. Fonu (HSYF)" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Ata Portföy Analiz His. Sen. Fonu (HSYF) 1,469292 -0,68 Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF) 1,611367 -0,67 İş Portföy BIST100 Dışı Şirkt. His. Sen. Fonu(HSYF) 1,066536 -0,62 Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,057831 -0,60 Yapı Kredi Port. Tekn. Şirketleri Hisse Senedi Fonu 0,932336 -0,60 İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,139479 -0,55 Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 2,692029 -0,49 Strateji Portföy Bir. His. Sen. Fonu(HSYF) 18,778400 -0,45 Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 7,224585 -0,44 Ak Portföy Teknoloji Şirketleri Hisse Senedi Fonu 1,018914 -0,41 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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