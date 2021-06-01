Son dakika... En fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 1,96 ile "İş Portföy Birikim Hes. Kısa Vad. Borç. Araç. Fon", yüzde 1,58 ile "İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu" ve yüzde 1,23 ile "İş Portföy Siber Güvenlik Teknolojileri Değ. Fon" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) İş Portföy Birikim Hes. Kısa Vad. Borç. Araç. Fon 1,784908 -1,96 İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,130942 -1,58 İş Portföy Siber Güvenlik Teknolojileri Değ. Fon 0,998967 -1,23 Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,071369 -1,18 Tacirler Portföy Değ. Fon 4,953756 -1,17 Yapı Kredi Port. Tekn. Şirketleri Hisse Senedi Fonu 0,878682 -1,00 Ak Portföy Teknoloji Şirketleri Hisse Senedi Fonu 0,954392 -0,92 QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 810,570140 -0,92 Strateji Portföy Bir. His. Sen. Fonu(HSYF) 17,947666 -0,91 Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu 0,101170 -0,90 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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