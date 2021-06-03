Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,540547
|-0,30
|Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,224257
|-0,29
|Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,807961
|-0,28
|Deniz Port. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,026869
|-0,07
|HSBC Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,256977
|-0,06
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu
|0,100660
|-0,94
|İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|99,585483
|-0,61
|Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,085733
|-0,55
|Ziraat Portföy Katılım30 Eşit Ağr. En. His.Sn.Y.BYF
|19,666941
|-0,55
|Yapı Kredi Port. İki. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,039343
|-0,53
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Tacirler Portföy Değ. Fon
|4,927433
|-0,49
|Oyak Portföy İkinci Değ. Fon
|0,031193
|-0,14
|Ziraat Portföy Üç. Değişken Fon
|1,190706
|-0,13
|Ünlü Portföy İki. Değ. Fon
|0,042201
|-0,12
|HSBC Portföy Değ. Fon
|148,584070
|-0,07
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|KT Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF)
|1,430155
|-0,45
|Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu
|2,656595
|-0,35
|Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|3,017445
|-0,34
|Qinvest Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF)
|1,189936
|-0,31
|Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)
|2,603323
|-0,30
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları - Son Dakika Ekonomi