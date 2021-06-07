Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 827,268748 -0,38 HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,540195 -0,14 Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,224142 -0,13 Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,807738 -0,09 Tacirler Portföy Borç. Araç. Fonu 2,343766 -0,01 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Aura Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 2,099165 -0,31 Osmanlı Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu 2,108287 -0,21 Ziraat Portföy Katılım30 Eşit Ağr. En. His.Sn.Y.BYF 19,574499 -0,13 Osmanlı Portföy İkinci Hisse Senedi Fonu 1,974738 -0,09 Hedef Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (HSYF) 1,547132 -0,04 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon 0,049420 -0,39 Aura Portföy İki. Değ. Fon 2,327561 -0,11 Tacirler Portföy Değ. Fon 4,886939 -0,08 Yapı Kredi Port. Üç. Değ. Fon 0,023060 -0,06 Osmanlı Porftöy İkinci Değişken Fon 1,093698 -0,05 Yatırım Fonları - Katılım Fonları KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu 2,100268 -0,58 Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu 1,320707 -0,57 Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu 1,984415 -0,55 Oyak Portföy Altın Katılım Fonu 1,063508 -0,47 Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,069001 -0,43 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları Deniz Port. Altın Fonu 0,062649 -0,59 İş Portföy Altın Fonu 0,056262 -0,58 ICBC Turkey Portföy Altın Fonu 0,049415 -0,58 TEB Portföy Altın Fonu 0,122184 -0,58 Garanti Portföy Altın Fonu 0,143604 -0,58 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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