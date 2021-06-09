En fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 0,90 ile "QNB Finans Portföy Gümüş BYF", yüzde 0,87 ile "Garanti Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu" ve yüzde 0,86 ile "Ak Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu" oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|49,527775
|-0,90
|Garanti Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu
|1,167098
|-0,87
|Ak Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu
|1,215651
|-0,86
|Yapı Kredi Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu
|1,233944
|-0,84
|Mükafat Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu
|0,999213
|-0,76
|Ak Portföy Sağlık Sektörü Yab. His. Sen. Fonu
|0,057035
|-0,64
|Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,051742
|-0,58
|İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,034588
|-0,55
|İş Portföy Blockchain Teknolojileri Karma Fon
|1,011438
|-0,50
|Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon
|0,097262
|-0,50
Kaynak: AA
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