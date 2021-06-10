En fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 1,41 ile "Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu", yüzde 0,77 ile "Garanti Portföy Temiz Enerji Karma Fon" ve yüzde 0,73 ile "Fiba Portföy Altın Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu 0,100986 -1,41 Garanti Portföy Temiz Enerji Karma Fon 0,922979 -0,77 Fiba Portföy Altın Fonu 0,042963 -0,73 Garanti Portföy Altın Fonu 0,143175 -0,72 Deniz Port. Altın Fonu 0,062455 -0,72 ICBC Turkey Portföy Altın Fonu 0,049260 -0,72 İş Portföy Altın Fonu 0,056085 -0,72 TEB Portföy Altın Fonu 0,121818 -0,72 Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu 1,316810 -0,72 Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,073011 -0,71 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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