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Son dakika haberleri... En fazla kaybettiren yatırım fonları - Son Dakika

Son dakika haberleri... En fazla kaybettiren yatırım fonları

14.06.2021 16:00
Son dakika haberleri... En fazla kaybettiren yatırım fonları, System.String[]

Son dakika habere göre Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 2,82 ile "Ak Portföy Sağlık Sektörü Yab. His. Sen. Fonu", yüzde 1,99 ile "Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon" ve yüzde 1,98 ile "Fiba Portföy Altın Fonu" oldu.

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 2,82 ile "Ak Portföy Sağlık Sektörü Yab. His. Sen. Fonu", yüzde 1,99 ile "Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon" ve yüzde 1,98 ile "Fiba Portföy Altın Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)
Ak Portföy Sağlık Sektörü Yab. His. Sen. Fonu0,056527-2,82
Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon0,094702-1,99
Fiba Portföy Altın Fonu0,041798-1,98
Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu0,099776-1,97
TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu3,605544-1,95
Yapı Kredi Port. Altın Fonu0,071069-1,93
Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu0,032854-1,92
HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,049782-1,91
İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu0,142996-1,90
Deniz Port. Altın Fonu0,060847-1,90
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Spor Federasyonu, Yatırım, Altın, Döviz, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haberleri... En fazla kaybettiren yatırım fonları - Son Dakika Ekonomi


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