En fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 2,19 ile "Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu", yüzde 1,29 ile "Fiba Portföy Altın Fonu" ve "KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,049754 -2,19 Fiba Portföy Altın Fonu 0,041259 -1,29 KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu 2,015176 -1,29 Deniz Port. Altın Fonu 0,060073 -1,27 TEB Portföy Altın Fonu 0,117185 -1,27 Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,070166 -1,27 Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu 1,267190 -1,27 İş Portföy Altın Fonu 0,053948 -1,26 Garanti Portföy Altın Fonu 0,137779 -1,26 ICBC Turkey Portföy Altın Fonu 0,047441 -1,24 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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