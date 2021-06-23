En fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 1,76 ile "QNB Finans Portföy Gümüş BYF", yüzde 1,41 ile "QNB Finans Portföy Altın BYF" ve yüzde 1,39 ile "Ziraat Portföy Altın Katılım BYF" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) QNB Finans Portföy Gümüş BYF 46,575994 -1,76 QNB Finans Portföy Altın BYF 43,668474 -1,41 Ziraat Portföy Altın Katılım BYF 49,567752 -1,39 Yapı Kredi Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu 1,161173 -1,18 QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 828,171987 -1,12 Ak Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu 1,148587 -1,11 Mükafat Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu 0,946468 -1,09 Garanti Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu 1,105219 -0,99 Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,047952 -0,73 Gedik Portföy Altın Fon 1,038556 -0,72 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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