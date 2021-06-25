Son dakika haber: En fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 0,94 ile "Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu", yüzde 0,10 ile "Global Md Portföy Katılım Fonu" ve yüzde 0,07 ile "Oyak Portföy İkinci Değ. Fon" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu 0,069658 -0,94 Global Md Portföy Katılım Fonu 1,002296 -0,10 Oyak Portföy İkinci Değ. Fon 0,031886 -0,07 Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,047967 -0,07 Qinvest Portföy Değ. Fon 0,081395 -0,04 Aura Portföy Değ. Fon 0,805849 -0,02 QNB Finans Portföy Borç. Araç. Fonu 184,723401 -0,01 Yapı Kredi Port. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 8,399020 -0,01 Qinvest Portföy Katılım Fonu 1,075119 -0,01 Kare Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu 0,030134 -0,01 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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