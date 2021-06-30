En fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 2,46 ile "Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu", yüzde 1,82 ile "Ak Portföy Turizm ve Seyahat Sektörü Değişken Fon" ve yüzde 1,68 ile "Yapı Kredi Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,046832 -2,46 Ak Portföy Turizm ve Seyahat Sektörü Değişken Fon 0,974091 -1,82 Yapı Kredi Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu 1,156322 -1,68 Mükafat Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu 0,945729 -1,37 İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon 0,048196 -1,33 Garanti Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu 1,102562 -1,33 Ak Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu 1,146346 -1,33 QNB Finans Portföy Gümüş BYF 46,620810 -1,22 Ziraat Portföy Altın Katılım BYF 49,293169 -1,06 QNB Finans Portföy Altın BYF 43,359869 -1,02 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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