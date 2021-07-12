En fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 1,04 ile "İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu", yüzde 0,90 ile "Ak Portföy Teknoloji Şirketleri Hisse Senedi Fonu" ve yüzde 0,85 ile "Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,132265 -1,04 Ak Portföy Teknoloji Şirketleri Hisse Senedi Fonu 0,963547 -0,90 Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,047216 -0,85 Yapı Kredi Port. Tekn. Şirketleri Hisse Senedi Fonu 0,876900 -0,71 Aura Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 2,031520 -0,62 Ziraat Port. Yıl. Paz. Tek.ve İlet.10 End. HSY. BYF 15,067848 -0,50 İş Portföy BIST100 Dışı Şirkt. His. Sen. Fonu(HSYF) 0,967906 -0,46 Ata Portföy Analiz His. Sen. Fonu (HSYF) 1,422246 -0,44 İş Portföy Sütaş İki. Serbest Özel Fon 0,064834 -0,41 Osmanlı Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu 2,052806 -0,40 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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