Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 1,90 ile "Ak Portföy Turizm ve Seyahat Sektörü Değişken Fon", yüzde 1,69 ile "Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu" ve yüzde 1,50 ile "İş Portföy Siber Güvenlik Teknolojileri Değ. Fon" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Ak Portföy Turizm ve Seyahat Sektörü Değişken Fon 0,944154 -1,90 Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu 0,108756 -1,69 İş Portföy Siber Güvenlik Teknolojileri Değ. Fon 1,058315 -1,50 Tacirler Portföy Değ. Fon 4,441532 -1,48 Inveo Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,113291 -1,43 Garanti Portföy Temiz Enerji Karma Fon 0,956948 -1,36 İş Portföy BIST100 Dışı Şirkt. His. Sen. Fonu(HSYF) 0,936348 -1,34 İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,126888 -1,29 Ata Portföy Analiz His. Sen. Fonu (HSYF) 1,381021 -1,26 Strateji Portföy Bir. His. Sen. Fonu(HSYF) 17,096850 -1,24 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Son Dakika

Kampa katılmadığı için hakkında noterde tutanak tutulan Diagne, Florya'ya geldi

Elon Musk ile Razer CEO'su arasında oyuncu koltuğu düellosu! Razer CEO'sundan Musk'ın imalı paylaşımına yanıt gecikmedi

Son dakika: Ahmet Kural'a hapis şoku! Eski sevgilisi Sıla'yı darp ettiği için 1 yıl 4 ay 20 gün ceza aldı

Orman yangınlarının önüne geçmek için Valilik harekete geçti! Bu kararla ormanlara yeni yasaklar geliyor

Yılda 300 gün uyuyan adam dünyanın gündemine oturdu! Ailesi tarafından uykusunda yıkanıp besleniyor

Evinde kendini asarak yaşamına son verdi! Geriye veda notundaki sözleri kaldı: Ben artık dayanamıyorum

Güney Afrika'da dehşet anları! Ateşe verilen binada mahsur kalan anne, çocuğunu aşağı atarak kurtardı

Cezai ehliyetin olmadığını söylemişti! Akli dengesi yerinde olmayan şahsın başını ve cinsel organını keserek öldüren katile müebbet hapis