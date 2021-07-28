Son dakika haberleri! En fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 2,69 ile "QNB Finans Portföy Gümüş BYF", yüzde 2,49 ile "Yapı Kredi Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu", yüzde 2,21 ile "Mükafat Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu" oldu.

oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) QNB Finans Portföy Gümüş BYF 43,673595 -2,69 Yapı Kredi Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu 1,087461 -2,49 Mükafat Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu 0,890131 -2,21 TEB Portföy Amerika Tekn. Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 4,802629 -2,13 Garanti Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu 1,045096 -2,07 Ak Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu 1,081120 -1,97 Garanti Portföy Temiz Enerji Karma Fon 0,918138 -1,62 Garanti Portföy Yab. Teknoloji BYF Fon Sep. Fonu 0,047650 -1,56 Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,102381 -1,49 Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 175,256026 -1,35 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Son Dakika

Nefes bile alamayacağız! İstanbul'da 31 Temmuz-2 Ağustos tarihleri arasında hissedilen sıcaklık 50 derece olacak

Akşener, İYİ Parti'nin oy oranını açıklayıp hedeflerini de duyurdu: Yüzde 16'lık bir partiyi, yüzde 20 seviyesine çıkartmak istiyoruz

Erdoğan'ın çağrısına kulak veren genç, "Ürün vermez" denilen tarlaya mısır ekti! Şimdi 200 bin lira kazanç elde etmeyi amaçlıyor

Son Dakika: Manavgat'ta 4 ayrı noktada orman yangını çıktı! 3 mahalle boşaltıldı

TFF Genel Kurulu'nda kürsüye çıkan Ali Koç sert konuştu: Ahlaksızlar!

Ece Üner'in yerine geldi! Show Ana Haber'den artık Dilara Gönder sorumlu

Yağmur'un katili cinayet anlarını anlatırken kan dondurdu: Eve çağırıp darp ettim, bayıldıktan sonra da defalarca bıçakladım

Son Dakika! Son bir haftada vaka sayısının en çok arttığı iller Siirt, Diyarbakır, Ağrı, Bitlis ve Giresun oldu