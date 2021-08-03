Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF
|797,374858
|-0,79
|İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu
|0,068867
|-0,27
|İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu
|10,322809
|-0,24
|Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|3,777445
|-0,23
|Yapı Kredi Port. PY Borç. Araç. (Döviz) Özel Fonu
|10,704628
|-0,22
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,016634
|-3,06
|Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,045291
|-0,95
|Mükafat Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu
|0,896614
|-0,82
|Garanti Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu
|1,052852
|-0,78
|Yapı Kredi Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu
|1,099060
|-0,74
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu
|0,102571
|-0,73
|Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu
|0,139205
|-0,51
|Ak Portföy Sağlık Sektörü Yab. His. Sen. Fonu
|0,061181
|-0,32
|Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu
|175,137549
|-0,25
|Ak Portföy BIST Temettü 25 End.His.S.F.(His.Sen.Y.)
|0,032593
|-0,19
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon
|0,048186
|-0,43
|İş Portföy Üç. Değ. Fon
|1,802315
|-0,34
|Ak Portföy AGI Değ. Fon
|1,499604
|-0,34
|Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon
|0,096217
|-0,30
|HSBC Portföy Çoklu Varlık Üç. Değ. Fon
|0,026513
|-0,21
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu
|0,064526
|-1,43
|Oyak Portföy Altın Katılım Fonu
|0,992447
|-1,38
|Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu
|1,238872
|-1,36
|KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu
|1,963182
|-1,32
|Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu
|1,864819
|-1,26
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|Yapı Kredi Port. Altın Fonu
|0,068102
|-1,44
|TEB Portföy Altın Fonu
|0,114069
|-1,41
|HSBC Portföy Altın Fonu
|4,045475
|-1,40
|Garanti Portföy Altın Fonu
|0,134222
|-1,39
|Deniz Port. Altın Fonu
|0,058351
|-1,39
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları - Son Dakika Ekonomi