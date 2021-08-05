En fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 1,93 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu" ve yüzde 0,35 ile de "Ak Portföy Turizm ve Seyahat Sektörü Değişken Fon" ve "HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,016065 -1,93 Ak Portföy Turizm ve Seyahat Sektörü Değişken Fon 0,902984 -0,35 HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,567059 -0,35 Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,235249 -0,28 Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,843645 -0,26 Yapı Kredi Port. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 8,548259 -0,10 QNB Finans Portföy Borç. Araç. Fonu 188,355377 -0,07 HSBC Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 0,265382 -0,06 TEB Portföy Borç. Araç. Fonu 22,892837 -0,06 Ziraat Port. Risk Eşit B.Dışı 20 End. His.Sen.Y.BYF 17,985083 -0,04 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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