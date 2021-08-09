En fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 3,05 ile "Yapı Kredi Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu", yüzde 2,97 ile "Mükafat Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu" ve yüzde 2,87 ile "Garanti Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Yapı Kredi Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu 1,075146 -3,05 Mükafat Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu 0,879112 -2,97 Garanti Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu 1,032196 -2,87 QNB Finans Portföy Gümüş BYF 43,622015 -2,60 Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,044544 -2,57 Ak Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu 1,067618 -2,41 QNB Finans Portföy Altın BYF 43,021106 -1,06 Ziraat Portföy Altın Katılım BYF 49,083736 -1,03 TEB Portföy BIST Banka Endeksi Hisse Senedi Fonu 0,818304 -0,73 Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF 12,658751 -0,70 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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