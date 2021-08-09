Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 3,05 ile "Yapı Kredi Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu", yüzde 2,97 ile "Mükafat Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu" ve yüzde 2,87 ile "Garanti Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu" oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|Yapı Kredi Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu
|1,075146
|-3,05
|Mükafat Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu
|0,879112
|-2,97
|Garanti Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu
|1,032196
|-2,87
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|43,622015
|-2,60
|Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,044544
|-2,57
|Ak Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu
|1,067618
|-2,41
|QNB Finans Portföy Altın BYF
|43,021106
|-1,06
|Ziraat Portföy Altın Katılım BYF
|49,083736
|-1,03
|TEB Portföy BIST Banka Endeksi Hisse Senedi Fonu
|0,818304
|-0,73
|Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF
|12,658751
|-0,70
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › En fazla kaybettiren yatırım fonları - Son Dakika Ekonomi