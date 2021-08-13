Son dakika ekonomi: En fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 2,56 ile "QNB Finans Portföy Gümüş BYF", yüzde 1,92 ile "Yapı Kredi Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu" ve yüzde 1,74 ile "Ak Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) QNB Finans Portföy Gümüş BYF 41,126975 -2,56 Yapı Kredi Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu 1,017768 -1,92 Ak Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu 1,015334 -1,74 Garanti Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu 0,985447 -1,61 Mükafat Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu 0,841745 -1,56 İş Portföy Blockchain Teknolojileri Karma Fon 1,015979 -1,28 İş Portföy Yenilenebilir Enerji Karma Fon 1,142504 -1,27 Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,043088 -1,26 İş Portföy Teknoloji Karma Fon 1,186721 -1,15 İş Portföy Yarı İletken Teknolojileri Değişken Fon 1,060979 -1,06 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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