Son dakika haberleri: En fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 2,87 ile "Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu", yüzde 2,31 ile "Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu" ve yüzde 2,16 ile "Ak Portföy Turizm ve Seyahat Sektörü Değişken Fon" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu 0,099910 -2,87 Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,099076 -2,31 Ak Portföy Turizm ve Seyahat Sektörü Değişken Fon 0,886449 -2,16 İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 2,755754 -2,03 Garanti Portföy Temiz Enerji Değişken Fon 0,910169 -1,93 İş Portföy Yarı İletken Teknolojileri Değişken Fon 1,028542 -1,72 Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 174,183129 -1,68 Garanti Portföy Yab. Teknoloji BYF Fon Sep. Fonu 0,047284 -1,67 İş Portföy Yenilenebilir Enerji Karma Fon 1,101063 -1,61 Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,140044 -1,60 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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