Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 1,64 ile "QNB Finans Portföy Altın BYF", yüzde 1,49 ile "Ak Portföy Teknoloji Şirketleri Hisse Senedi Fonu" ve yüzde 1,47 ile "Ziraat Portföy Altın Katılım BYF" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) QNB Finans Portföy Altın BYF 42,295085 -1,64 Ak Portföy Teknoloji Şirketleri Hisse Senedi Fonu 0,939143 -1,49 Ziraat Portföy Altın Katılım BYF 48,350150 -1,47 Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,042469 -1,37 İş Portföy BIST100 Dışı Şirkt. His. Sen. Fonu(HSYF) 0,980715 -1,34 Ata Portföy Analiz His. Sen. Fonu (HSYF) 1,468863 -1,30 Hedef Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (HSYF) 1,538004 -1,27 Ziraat Portföy Katılım30 Eşit Ağr. En. His.Sn.Y.BYF 18,784809 -1,23 QNB Finans Portföy Gümüş BYF 41,306220 -1,21 Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,058499 -1,16 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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