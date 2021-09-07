En fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 0,77 ile "QNB Finans Portföy Gümüş BYF", yüzde 0,76 ile "QNB Finans Portföy Altın BYF" ve yüzde 0,73 ile "Ziraat Portföy Altın Katılım BYFu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) QNB Finans Portföy Gümüş BYF 42,412352 -0,77 QNB Finans Portföy Altın BYF 42,612238 -0,76 Ziraat Portföy Altın Katılım BYF 48,838655 -0,73 İstanbul Portföy Dördüncü His. Sen. Fonu 2,919158 -0,58 Mükafat Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu 0,861911 -0,53 Garanti Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu 1,010093 -0,36 İş Portföy Yenilenebilir Enerji Karma Fon 1,138464 -0,31 Yapı Kredi Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu 1,049853 -0,31 QNB Finans Portföy Altın Fonu 0,996810 -0,28 Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,063947 -0,27 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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