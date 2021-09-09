Son dakika haberi! En fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 2,88 ile "Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)", yüzde 2,84 ile "Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF" ve yüzde 2,77 ile "TEB Portföy BIST Banka Endeksi Hisse Senedi Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,093222 -2,88 Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF 12,882053 -2,84 TEB Portföy BIST Banka Endeksi Hisse Senedi Fonu 0,832394 -2,77 İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,047004 -2,77 Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu 0,103179 -2,05 Ziraat Port. BIST100 Dışı Şirk.His.Sen. Fonu (HSYF) 1,016355 -2,02 Garanti Portföy BIST100 Dışı Şirkt. Hisse Sen. Fonu 0,985044 -2,01 Azimut PYŞ Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 103,001691 -2,00 Ziraat Port. BIST 50-30 End. His. Sen. Yoğ. BYF 15,462365 -2,00 Ak Portföy Teknoloji Şirketleri Hisse Senedi Fonu 0,940040 -1,99 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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