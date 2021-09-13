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En fazla kaybettiren yatırım fonları - Son Dakika

En fazla kaybettiren yatırım fonları

13.09.2021 15:34
En fazla kaybettiren yatırım fonları, System.String[]

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 2,18 ile "Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu", yüzde 1,71 ile "Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF" ve yüzde 1,58 ile "TEB Portföy BIST Banka Endeksi Hisse Senedi Fonu" oldu.

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 2,18 ile "Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu", yüzde 1,71 ile "Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF" ve yüzde 1,58 ile "TEB Portföy BIST Banka Endeksi Hisse Senedi Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)
Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu0,101824-2,18
Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF12,848196-1,71
TEB Portföy BIST Banka Endeksi Hisse Senedi Fonu0,830769-1,58
Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu0,140706-1,56
Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)0,093046-1,53
İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)0,046940-1,52
Ak Portföy Sağlık Sektörü Yab. His. Sen. Fonu0,061931-1,49
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,042903-1,36
Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu0,101211-1,35
İş Portföy Sağlık Şirketleri Karma Fon1,249262-1,34
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Spor Federasyonu, Yatırım, Enerji, Banka, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi En fazla kaybettiren yatırım fonları - Son Dakika Ekonomi


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