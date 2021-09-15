En fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 1,03 ile "Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF)", yüzde 0,95 ile "Ziraat Port. Yıldız P. Lik. Tem. End. His.Sen.Y.BYF" ve yüzde 0,86 ile "Ziraat Port. BIST Bank. Dışı L.10 End. H.S. Yğ. BYF" oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,058310
|-1,03
|Ziraat Port. Yıldız P. Lik. Tem. End. His.Sen.Y.BYF
|17,863018
|-0,95
|Ziraat Port. BIST Bank. Dışı L.10 End. H.S. Yğ. BYF
|19,237760
|-0,86
|Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu
|0,140797
|-0,83
|Fiba Portföy Altın Fonu
|0,039638
|-0,79
|İş Portföy Dijital Oyun Sektörü Karma Fon
|0,978726
|-0,78
|Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu
|0,101096
|-0,77
|Deniz Port. Altın Fonu
|0,057935
|-0,73
|KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu
|1,947321
|-0,71
|İş Portföy Altın Fonu
|0,052019
|-0,70
Kaynak: AA
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