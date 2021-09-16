En fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 1,63 ile "Ziraat Port. BIST Bank. Dışı L.10 End. H.S. Yğ. BYF", yüzde 1,13 ile "Ziraat Portföy Katılım 30 Endeksi His.Sen.Y.BYF" ve yüzde 1,11 ile "Ziraat Port. Yıldız P. Lik. Tem. End. His.Sen.Y.BYF" oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|Ziraat Port. BIST Bank. Dışı L.10 End. H.S. Yğ. BYF
|18,923418
|-1,63
|Ziraat Portföy Katılım 30 Endeksi His.Sen.Y.BYF
|18,758677
|-1,13
|Ziraat Port. Yıldız P. Lik. Tem. End. His.Sen.Y.BYF
|17,664992
|-1,11
|İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,046528
|-1,09
|Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,092240
|-1,07
|TEB Portföy BIST Banka Endeksi Hisse Senedi Fonu
|0,823619
|-1,06
|İstanbul Portföy Dördüncü His. Sen. Fonu
|2,823860
|-1,04
|Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF
|12,734366
|-1,03
|Ziraat Port. BIST 30 Eşit A. End. His.Sen.Yoğun BYF
|18,123707
|-1,02
|Ziraat Port. BIST 30 End. His. Sen. Yoğun BYF
|18,012611
|-0,97
Kaynak: AA
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