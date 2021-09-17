En fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 3,89 ile "Garanti Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu", "Yapı Kredi Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu" ve yüzde 3,53 ile "Mükafat Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Garanti Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu 0,952787 -3,89 Yapı Kredi Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu 0,988393 -3,89 Mükafat Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu 0,818803 -3,53 Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,041663 -3,36 Ak Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu 0,986986 -3,17 QNB Finans Portföy Gümüş BYF 40,438977 -2,92 Ziraat Port. BIST 50-30 End. His. Sen. Yoğ. BYF 15,278496 -1,30 Ziraat Port. Yıl. Paz. Tek.ve İlet.10 End. HSY. BYF 15,024186 -1,21 İş Portföy BIST100 Dışı Şirkt. His. Sen. Fonu(HSYF) 0,975718 -1,12 Tacirler Portföy Değ. Fon 4,653481 -1,08 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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