Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,581619
|-0,03
|Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,241412
|-0,03
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Ak Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu
|0,982400
|-0,46
|Yapı Kredi Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu
|0,985784
|-0,26
|Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu
|2,573591
|-0,14
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Ata Portföy Analiz His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,465670
|-1,15
|Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,091662
|-0,65
|Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF
|12,646101
|-0,63
|İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,046247
|-0,63
|TEB Portföy BIST Banka Endeksi Hisse Senedi Fonu
|0,818645
|-0,60
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|İş Portföy Resan Değ. Özel Fon
|2,378684
|-0,09
|Oyak Portföy Bir. Değ. Fon
|0,053583
|-0,07
|Strateji Portföy Bir. Değ. Fon
|9,575128
|-0,06
|Inveo Portföy Karma Fon
|1,262306
|-0,05
|Inveo Portföy Bir. Değ. Fon
|1,808731
|-0,03
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|40,286283
|-0,38
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları - Son Dakika Ekonomi