Kategorilerine Göre En Fazla Kazandıran Yatırım Fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
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|QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF
|513,511389
|1,21
|Ak Portföy PY Özel Sek. Borç. Araç. Özel Fonu
|0,019953
|0,48
|İş Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,040180
|0,42
|İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu
|0,034107
|0,39
|Kare Portföy İki. Borç. Araç. (Döviz) Fonu
|0,044640
|0,39
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
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|Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,020372
|0,95
|Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu
|1,430485
|0,22
|Deniz Port. Bir. Fon Sepeti Fonu
|1,271476
|0,16
|Ak Portföy Bir. Fon Sepeti Fonu
|1,497600
|0,15
|Ak Portföy İki. Fon Sepeti Fonu
|1,511792
|0,08
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
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|İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu
|0,036042
|0,79
| Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,017822
|0,71
|Fiba Portföy His. Sen. Fonu(HSYF)
|1,087707
|0,58
|Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,080608
|0,57
|Finans Portföy TR. Yük. Piy. Değ. Bank. His.S.Y.BYF
|12,054419
|0,52
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
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|Gedik Portföy Karma Fon
|0,702730
|0,53
|Gedik Portföy Bir. Değ. Fon
|1,010302
|0,52
| Yapı Kredi Port. Karma Fon
|0,414063
|0,50
|Yapı Kredi Port. İki. Değ. Fon
|0,016639
|0,33
|İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon
|0,038374
|0,31
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
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|Halk Portföy Altın Katılım Fonu
|0,015491
|0,76
|Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu
|0,029601
|0,70
|Vakıf Portföy Altın Katılım Fonu
|0,050939
|0,69
| Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu
|0,903744
|0,68
|Ziraat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,162961
|0,56
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
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|QNB Finans Portföy Altın BYF
|19,415728
|1,20
|Bizim Portföy Altın Katılım BYF
|195,751103
|1,11
|Yapı Kredi Port. Altın Fonu
|0,031250
|0,76
|İş Portföy Altın Fonu
|0,024173
|0,76
|Fiba Portföy Altın Fonu
|0,018473
|0,76
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
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|Vakıf Portföy Bir. Para Piyasası Fonu
|0,523665
|0,19
|Ak Portföy Para Piyasası Fonu
|0,017945
|0,19
|Vakıf Portföy İki. Para Piyasası Fonu
|19,287995
|0,19
|Fiba Portföy Para Piyasası Fonu
|0,045868
|0,19
|Global Md Portföy Para Piyasası Fonu
|7,366781
|0,19