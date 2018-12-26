Kategorilerine Göre En Fazla Kazandıran Yatırım Fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
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|İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu
|5,293653
|0,27
|İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|0,052410
|0,23
|İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu
|0,034328
|0,22
|Kare Portföy İki. Borç. Araç. (Döviz) Fonu
|0,044888
|0,22
|Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu
|0,022441
|0,22
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
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|Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,020487
|0,65
|TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|1,864627
|0,27
|Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu
|0,046810
|0,21
|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,011367
|0,19
|Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F
|0,020347
|0,19
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
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|Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu
|0,033400
|0,44
|Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu
|0,057655
|0,29
|Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu
|0,026788
|0,20
|Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu
|0,022976
|0,20
|Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu
|50,715543
|0,19
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
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|Atlas Portföy Bir. Değ. Fon
|1,399635
|0,74
|İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon
|0,063064
|0,22
|İş Portföy PY Kar Payı Ödeyen Değ. Özel Fon
|0,009872
|0,12
|İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon
|0,023891
|0,08
|Yapı Kredi Portföy PY Bir. Değ. Özel Fon
|1,067264
|0,07
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
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|Halk Portföy Altın Katılım Fonu
|0,015684
|1,05
|Vakıf Portföy Altın Katılım Fonu
|0,051521
|0,93
|Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu
|0,913717
|0,92
|Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu
|0,029946
|0,88
|Ak Portföy Kira Sert. Katılım Fonu
|0,016032
|0,34
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
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|İş Portföy Altın Fonu
|0,024475
|1,05
|TEB Portföy Altın Fonu
|0,053207
|1,05
|Ak Portföy Altın Fonu
|0,050781
|1,05
|HSBC Portföy Altın Fonu
|1,938094
|1,03
|Fiba Portföy Altın Fonu
|0,018701
|1,03
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
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|Yapı Kredi Port. Para Piyasası Fonu
|0,240726
|0,08
|Global Md Portföy Para Piyasası Fonu
|7,377003
|0,08
|Deniz Port. Para Piyasası Fonu
|0,793132
|0,08
|Halk Portföy Para Piyasası Fonu
|0,048942
|0,07
|Vakıf Portföy Bir. Para Piyasası Fonu
|0,524383
|0,07