Son Dakika Haberleri: Kategorilerine Göre En Fazla Kazandıran Yatırım Fonları

Kategorilerine Göre En Fazla Kazandıran Yatırım Fonları

1 saat önce

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları İş Portföy Euro.

Kategorilerine Göre En Fazla Kazandıran Yatırım Fonları, System.String[]
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 5,293653 0,27
İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 0,052410 0,23
İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu 0,034328 0,22
Kare Portföy İki. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 0,044888 0,22
Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 0,022441 0,22
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,020487 0,65
TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 1,864627 0,27
Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,046810 0,21
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,011367 0,19
Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F 0,020347 0,19
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,033400 0,44
Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,057655 0,29
Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,026788 0,20
Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,022976 0,20
Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 50,715543 0,19
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Atlas Portföy Bir. Değ. Fon 1,399635 0,74
İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon 0,063064 0,22
İş Portföy PY Kar Payı Ödeyen Değ. Özel Fon 0,009872 0,12
İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon 0,023891 0,08
Yapı Kredi Portföy PY Bir. Değ. Özel Fon 1,067264 0,07
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Halk Portföy Altın Katılım Fonu 0,015684 1,05
Vakıf Portföy Altın Katılım Fonu 0,051521 0,93
Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu 0,913717 0,92
Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,029946 0,88
Ak Portföy Kira Sert. Katılım Fonu 0,016032 0,34
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
İş Portföy Altın Fonu 0,024475 1,05
TEB Portföy Altın Fonu 0,053207 1,05
Ak Portföy Altın Fonu 0,050781 1,05
HSBC Portföy Altın Fonu 1,938094 1,03
Fiba Portföy Altın Fonu 0,018701 1,03
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
Yapı Kredi Port. Para Piyasası Fonu 0,240726 0,08
Global Md Portföy Para Piyasası Fonu 7,377003 0,08
Deniz Port. Para Piyasası Fonu 0,793132 0,08
Halk Portföy Para Piyasası Fonu 0,048942 0,07
Vakıf Portföy Bir. Para Piyasası Fonu 0,524383 0,07
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 03:28 Kaynak: AA

Ekonomi
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