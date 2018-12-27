Kategorilerine Göre En Fazla Kazandıran Yatırım Fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
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|ING Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu
|1,809005
|0,14
|QNB Finans Portföy Kısa Vadeli Borç. Araç. Fonu
|0,164495
|0,12
|Finans Portföy FTSE İst. Bono FBIST BYF
|263,183722
|0,11
|Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,171541
|0,11
|İş Portföy Birikim Hes. Kısa Vad. Borç. Araç. Fon
|1,296658
|0,10
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
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|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,012036
|5,89
|Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F
|0,020537
|0,93
| Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu
|0,047236
|0,91
|Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu
|1,291975
|0,90
|Yapı Kredi Port. İki. Fon Sep. Fonu
|1,119153
|0,88
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
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|Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu
|53,800566
|6,08
|Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu
|0,049010
|5,00
|Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu
|0,028069
|4,78
|Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu
|0,058983
|2,30
|Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu
|0,023309
|1,45
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
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|Yapı Kredi Port. Karma Fon
|0,414229
|0,56
|Yapı Kredi Port. İki. Değ. Fon
|0,016691
|0,47
|İş Portföy Resan Değ. Özel Fon
|1,386347
|0,34
|Tacirler Portföy Değ. Fon
|0,887875
|0,32
|İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon
|0,038201
|0,31
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
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|Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,860866
|0,16
|Bizim Portföy Katılım 30 End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|16,896466
|0,13
|Bizim Portföy İki. Kira Sert. Katılım Fonu
|0,013684
|0,12
|Bizim Portföy Bir. Kira Sert. Katılım Fonu
|0,011748
|0,11
|Bizim Portföy İnş. Sek. Katılım His. Sen. Fon(HSYF)
|0,037705
|0,10
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
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|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|16,868031
|1,21
|QNB Finans Portföy Altın BYF
|19,574912
|0,10
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
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|QNB Finans Portföy Para Piyasası Fonu
|97,038282
|0,08
|Qinvest Portföy Para Piyasası Fonu
|0,675047
|0,08
| ICBC Turkey Portföy Para Piyasası Fonu
|16,977479
|0,07
|Ata Portföy Para Piyasası Fonu
|0,476514
|0,07
|Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu
|0,017696
|0,07