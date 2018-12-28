Kategorilerine Göre En Fazla Kazandıran Yatırım Fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
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|Finans Portföy FTSE İst. Bono FBIST BYF
|264,486021
|0,49
|Gedik Portföy Borç. Araç. Fonu
|0,014420
|0,40
|TEB Portföy Bir. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu
|15,836593
|0,32
|Ak Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,036868
|0,29
|Yapı Kredi Port. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu
|5,938884
|0,29
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
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|İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,020091
|2,11
|Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu
|0,047516
|0,59
|TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|1,867730
|0,57
|Ak Port. ING Bnk Öz. Bnk. ve Plat. Fon Sep. Öz. F.
|1,135168
|0,31
|Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu
|1,409900
|0,29
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
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|İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu
|0,060936
|2,57
|Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu
|0,030153
|1,31
|Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu
|0,049442
|0,88
|Yapı Kredi Port. İki. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,016572
|0,45
|Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu
|54,014125
|0,40
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
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|İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon
|0,924981
|2,53
|Azimut PYŞ İA Değ. Özel Fon
|1,753596
|0,80
|Yapı Kredi Port. İki. Değ. Fon
|0,016748
|0,34
|Meksa Portföy Bir. Değ. Fon
|0,091082
|0,33
|Fokus Portföy Bir. Değ. Fon
|6,045474
|0,31
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
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|Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu
|0,029954
|0,38
|Vakıf Portföy Altın Katılım Fonu
|0,051496
|0,28
|Halk Portföy Altın Katılım Fonu
|0,015670
|0,26
|Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu
|0,913030
|0,22
|Albaraka Portföy Katılım Fonu
|0,929672
|0,19
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
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|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|17,113268
|1,45
|Bizim Portföy Altın Katılım BYF
|197,836844
|0,39
|İş Portföy Altın Fonu
|0,024452
|0,25
|Ak Portföy Altın Fonu
|0,050731
|0,25
|HSBC Portföy Altın Fonu
|1,936195
|0,25
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
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|ING Portföy Para Piyasası Fonu
|77,803571
|0,09
|Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu
|0,017711
|0,08
|TEB Portföy Para Piyasası Fonu
|303,088319
|0,08
|Deniz Port. Para Piyasası Fonu
|0,794283
|0,08
|Global Md Portföy Para Piyasası Fonu
|7,386938
|0,08