Kategorilerine Göre En Fazla Kazandıran Yatırım Fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
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|Tacirler Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu
|1,419663
|2,37
|Tacirler Portföy Kisa Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,034607
|2,35
|İş Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu
|0,056269
|0,86
|Ziraat Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu
|242,956348
|0,73
|Garanti Portföy Borç. Araç. Fonu
|303,544094
|0,66
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
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|TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|1,889219
|1,15
|Ak Portföy İki. Fon Sepeti Fonu
|1,520429
|0,47
|Ak Portföy Bir. Fon Sepeti Fonu
|1,505311
|0,35
|Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F
|0,020606
|0,32
|HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,026245
|0,25
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
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|Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu
|0,033336
|1,87
|İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu
|0,061552
|1,01
|İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu
|0,035812
|0,77
|İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|59,601703
|0,73
|Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu
|0,030356
|0,67
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
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|TEB Portföy PY İki. Değ. Özel Fon
|0,043415
|1,14
|TEB Portföy İki. Değ. Fon
|0,076681
|1,08
|Ziraat Portföy İki. Değ. Fon
|66,871030
|1,00
|HSBC Portföy Çoklu Varlık İki. Değ. Fon
|0,020389
|0,36
|İş Portföy Privia Bankacılık Değ. Özel Fon
|0,031982
|0,32
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
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|KT Portföy Kira Sert. Katılım Fonu
|1,382826
|0,33
|KT Port. Kısa Vad. Kira Sert. Katılım Fonu
|1,205141
|0,20
|Mükafat Portföy Kira Sert. Katılım Fonu
|1,231819
|0,19
|Mükafat Port. Kısa Vad. Kira Sert. Katılım Fonu
|1,228688
|0,19
|Azimut PYŞ Kira Sert. (Sukuk) Katılım Fonu
|0,022885
|0,18
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
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|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|17,233048
|0,70
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
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|ICBC Turkey Portföy Para Piyasası Fonu
|17,024938
|0,21
|Ak Portföy İki. Para Piyasası Fonu
|4,777882
|0,20
|Vakıf Portföy İki. Para Piyasası Fonu
|19,375117
|0,19
|Fiba Port. Şekerbank Para Piyasası Fonu
|1,438454
|0,19
|Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu
|0,017745
|0,19