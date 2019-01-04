Kategorilerine Göre En Fazla Kazandıran Yatırım Fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
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|Kare Portföy İki. Borç. Araç. (Döviz) Fonu
|0,046434
|2,64
|Taaleri Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|2,065831
|2,51
|İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu
|0,035381
|2,45
|İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu
|5,452897
|2,44
|İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu
|0,031008
|2,33
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
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|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,012532
|3,59
|Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,021401
|2,68
|İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,020151
|2,51
|HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,027197
|2,37
|Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu
|0,049221
|2,04
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
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|İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu
|0,063593
|2,85
|Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu
|0,031378
|2,25
|Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu
|0,034215
|1,13
|Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu
|0,023979
|0,58
|Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu
|0,060827
|0,56
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
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|İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon
|0,064614
|2,06
|İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon
|0,947665
|1,92
|Azimut PYŞ İA Değ. Özel Fon
|1,798947
|1,57
|Yapı Kredi Portföy PY Bir. Değ. Özel Fon
|1,081127
|0,61
|İş Portföy PY Kar Payı Ödeyen Değ. Özel Fon
|0,009993
|0,55
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
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|Halk Portföy Altın Katılım Fonu
|0,016366
|2,42
|Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu
|0,031214
|2,40
|TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu
|1,860733
|2,36
|Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu
|0,019899
|2,33
|Vakıf Portföy Altın Katılım Fonu
|0,053579
|2,22
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
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|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|18,335710
|3,65
|QNB Finans Portföy Altın BYF
|20,604561
|2,76
|Ak Portföy Altın Fonu
|0,053111
|2,68
|Yapı Kredi Port. Altın Fonu
|0,033003
|2,42
|HSBC Portföy Altın Fonu
|2,021823
|2,42
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
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|Qinvest Portföy Para Piyasası Fonu
|0,678266
|0,18
|Halk Portföy Para Piyasası Fonu
|0,049207
|0,07
|Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu
|0,017790
|0,07
|İstanbul Portföy Para Piyasası Fonu
|0,021154
|0,07
|Vakıf Portföy Bir. Para Piyasası Fonu
|0,527367
|0,06