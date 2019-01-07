Kategorilerine Göre En Fazla Kazandıran Yatırım Fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
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|Kare Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu
|0,019267
|0,33
|Ziraat Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu
|243,740258
|0,24
|QNB Finans Portföy Kısa Vadeli Borç. Araç. Fonu
|0,165376
|0,21
|Global Md Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,035385
|0,21
|Halk Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu
|0,019434
|0,21
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
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|Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F
|0,021426
|1,92
|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,012705
|1,38
|TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|1,972922
|1,09
| Yapı Kredi Port. İki. Fon Sep. Fonu
|1,130888
|0,69
|Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu
|1,303849
|0,66
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
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|Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,079268
|4,78
|Finans Portföy TR. Yük. Piy. Değ. Bank. His.S.Y.BYF
|11,786525
|4,77
|İş Port. BİST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,041250
|4,42
|Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu
|0,029262
|3,59
|Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu
|56,073469
|3,35
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
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|İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon
|0,036915
|1,44
| İstanbul Portföy İki. Değ. Fon
|0,219544
|1,37
|İş Portföy Resan Değ. Özel Fon
|1,376557
|1,33
|Vakıf Portföy Bir. Değ. Fon
|14,380003
|1,26
|Gedik Portföy Karma Fon
|0,701254
|1,24
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
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|Ziraat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,128640
|1,48
|Bizim Portföy Katılım 30 End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|16,864177
|1,41
|İş Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,027821
|1,34
|Bizim Portföy Ener. Sek. Katılım His. Sen. Fonu
|0,024947
|1,23
|Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,847333
|0,99
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
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|Fiba Port. Şekerbank Para Piyasası Fonu
|1,444745
|0,18
|İş Portföy Para Piyasası Fonu
|224,901524
|0,18
|İstanbul Portföy Para Piyasası Fonu
|0,021193
|0,18
|Oyak Portföy Bir. Para Piyasası Fonu
|0,022944
|0,18
|Global Md Portföy Para Piyasası Fonu
|7,431850
|0,18