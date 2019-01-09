Son Dakika Haberleri: Kategorilerine Göre En Fazla Kazandıran Yatırım Fonları

Kategorilerine Göre En Fazla Kazandıran Yatırım Fonları

1 saat önce

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları QNB Finans Portföy A.

Kategorilerine Göre En Fazla Kazandıran Yatırım Fonları, System.String[]
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:


Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 529,671726 1,63
Taaleri Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 2,084896 1,61
İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,031315 1,36
Kare Portföy İki. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 0,046359 1,30
İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 0,053656 1,13
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,013113 3,30
TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 2,007195 1,68
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,020543 1,55
Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,049544 1,54
Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F 0,021562 1,44
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 57,535122 2,33
İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,065291 2,31
Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,052925 2,20
Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu 0,032036 2,16
Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,063415 2,13
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 0,976440 2,84
Azimut PYŞ İA Değ. Özel Fon 1,801592 0,95
Deniz Port. ÖBYM Değ. Özel Fon 1,549654 0,78
Tacirler Portföy Değ. Fon 0,908494 0,72
İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon 0,037609 0,65
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,019818 1,34
TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu 1,852016 1,18
Bizim Portföy Katılım 30 End. His. Sen. Fonu (HSYF) 17,159252 1,15
Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz) 1,951052 1,04
Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 0,907052 1,03
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
QNB Finans Portföy Gümüş BYF 18,248349 1,20
QNB Finans Portföy Altın BYF 20,441426 1,07
Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,032778 1,00
ICBC Turkey Portföy Altın Fonu 0,022761 0,94
Bizim Portföy Altın Katılım BYF 205,047027 0,94
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
ICBC Turkey Portföy Para Piyasası Fonu 17,122111 0,07
İş Portföy Para Piyasası Fonu 225,219222 0,06
Ata Portföy Para Piyasası Fonu 0,480233 0,06
Fiba Portföy Para Piyasası Fonu 0,046317 0,06
Fiba Port. Şekerbank Para Piyasası Fonu 1,446616 0,06
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 02:34 Kaynak: AA

Ekonomi
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