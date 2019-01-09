Kategorilerine Göre En Fazla Kazandıran Yatırım Fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|
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|QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF
|529,671726
|1,63
|Taaleri Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|2,084896
|1,61
|İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu
|0,031315
|1,36
|Kare Portföy İki. Borç. Araç. (Döviz) Fonu
|0,046359
|1,30
|İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|0,053656
|1,13
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
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|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,013113
|3,30
|TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|2,007195
|1,68
|İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,020543
|1,55
|Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu
|0,049544
|1,54
|Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F
|0,021562
|1,44
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
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|Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu
|57,535122
|2,33
|İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu
|0,065291
|2,31
|Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu
|0,052925
|2,20
|Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu
|0,032036
|2,16
|Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu
|0,063415
|2,13
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
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|İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon
|0,976440
|2,84
|Azimut PYŞ İA Değ. Özel Fon
|1,801592
|0,95
|Deniz Port. ÖBYM Değ. Özel Fon
|1,549654
|0,78
|Tacirler Portföy Değ. Fon
|0,908494
|0,72
|İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon
|0,037609
|0,65
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
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|Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu
|0,019818
|1,34
|TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu
|1,852016
|1,18
|Bizim Portföy Katılım 30 End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|17,159252
|1,15
|Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz)
|1,951052
|1,04
|Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu
|0,907052
|1,03
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
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|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|18,248349
|1,20
|QNB Finans Portföy Altın BYF
|20,441426
|1,07
|Yapı Kredi Port. Altın Fonu
|0,032778
|1,00
|ICBC Turkey Portföy Altın Fonu
|0,022761
|0,94
|Bizim Portföy Altın Katılım BYF
|205,047027
|0,94
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
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|ICBC Turkey Portföy Para Piyasası Fonu
|17,122111
|0,07
|İş Portföy Para Piyasası Fonu
|225,219222
|0,06
|Ata Portföy Para Piyasası Fonu
|0,480233
|0,06
|Fiba Portföy Para Piyasası Fonu
|0,046317
|0,06
|Fiba Port. Şekerbank Para Piyasası Fonu
|1,446616
|0,06