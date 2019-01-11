Kategorilerine Göre En Fazla Kazandıran Yatırım Fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
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|Tacirler Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu
|1,606161
|12,68
|Tacirler Portföy Kisa Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,035515
|2,13
|Garanti Portföy Borç. Araç. Fonu
|306,139182
|0,42
|Gedik Portföy Borç. Araç. Fonu
|0,014563
|0,13
|İstanbul Portföy Kısa Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,023814
|0,10
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
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|İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,021040
|0,46
|Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F
|0,022152
|0,25
|Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu
|1,325532
|0,11
|Ak Portföy Bir. Fon Sepeti Fonu
|1,515124
|0,09
|Ak Portföy İki. Fon Sepeti Fonu
|1,529299
|0,08
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
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|İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu
|0,036471
|1,82
|Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF)
|0,788947
|1,28
|Taaleri Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,222705
|0,76
|Gedik Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,033801
|0,69
|İstanbul Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,030346
|0,60
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
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|Tacirler Portföy Değ. Fon
|0,926677
|2,18
|TEB Portföy PY İki. Değ. Özel Fon
|0,044083
|0,93
|TEB Portföy İki. Değ. Fon
|0,078095
|0,83
|Taaleri Portföy İki. Değ. Fon
|1,415458
|0,52
|Global Md Portföy Bir. Değ. Fonu
|0,088963
|0,43
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
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|Ziraat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,170662
|1,17
|İş Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,028588
|0,93
|Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu
|0,923908
|0,46
|Bizim Portföy Ener. Sek. Katılım His. Sen. Fonu
|0,025473
|0,45
|Bizim Portföy Katılım 30 End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|17,362249
|0,25
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
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|Şeker Port. Altın Fonu
|0,032967
|0,03
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
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|Fiba Port. Şekerbank Para Piyasası Fonu
|1,448529
|0,07
|Global Md Portföy Para Piyasası Fonu
|7,450580
|0,07
|İş Portföy Para Piyasası Fonu
|225,505215
|0,06
|Ata Portföy Para Piyasası Fonu
|0,480820
|0,06
|Garanti Portföy Bir. Para Piyasası Fonu
|0,017855
|0,06