Kategorilerine Göre En Fazla Kazandıran Yatırım Fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
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|HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,424767
|0,74
|Finans Portföy FTSE İst. Bono FBIST BYF
|266,972330
|0,74
|TEB Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,187922
|0,72
|Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,611941
|0,71
|Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,174112
|0,66
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
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|TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu
|1,090887
|0,19
|Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu
|1,421243
|0,12
|Ak Port. ING Bnk Öz. Bnk. ve Plat. Fon Sep. Öz. F.
|1,143610
|0,12
|Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu
|1,451032
|0,08
|Ak Portföy İki. Fon Sepeti Fonu
|1,530524
|0,08
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
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|Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,909399
|1,95
|İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|59,822954
|1,56
|İş Port. BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,041275
|1,20
|Finans Portföy TR. Yük. Piy. Değ. Bank. His.S.Y.BYF
|11,775965
|1,11
|Actus Portföy His. Sen. Fonu
|1,157105
|1,10
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
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|Tacirler Portföy Değ. Fon
|0,953852
|2,93
|İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon
|0,038089
|0,88
|İstanbul Portföy İki. Değ. Fon
|0,223245
|0,62
|İş Portföy Tema Gönüllüleri Değ. Özel Fon
|0,021072
|0,57
|İş Portföy Resan Değ. Özel Fon
|1,405098
|0,56
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
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|Bizim Portföy Katılım 30 End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|17,458623
|0,56
|Bizim Portföy Ener. Sek. Katılım His. Sen. Fonu
|0,025581
|0,42
|Bizim Portföy Bir. Katılım Fonu
|0,030093
|0,41
|Mükafat Port. Kısa Vad. Kira Sert. Katılım Fonu
|1,239139
|0,32
|Albaraka Portföy Kısa Vad. Kira Sert. Katılım Fonu
|1,059695
|0,21
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
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|QNB Finans Portföy Altın BYF
|20,489433
|0,36
|Bizim Portföy Altın Katılım BYF
|205,669631
|0,34
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|18,132451
|0,01
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
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|Ak Portföy İki. Para Piyasası Fonu
|4,819461
|0,19
|Garanti Portföy İki. Para Piyasası Fonu
|55,007562
|0,19
|Garanti Portföy Bir. Para Piyasası Fonu
|0,017889
|0,19
|HSBC Portföy Para Piyasası Fonu
|58,182097
|0,19
|Vakıf Portföy İki. Para Piyasası Fonu
|19,542003
|0,19