Kategorilerine Göre En Fazla Kazandıran Yatırım Fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|
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|Taaleri Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|2,133796
|1,53
|İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|0,054450
|1,46
| İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu
|0,031943
|1,41
|Kare Portföy İki. Borç. Araç. (Döviz) Fonu
|0,047015
|1,38
|İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu
|0,035708
|1,23
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
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|İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,021354
|2,39
|HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,027920
|1,41
|Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,021765
|1,23
| Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu
|0,050340
|1,11
|TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|2,055592
|1,10
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
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|Finans Portföy TR. Yük. Piy. Değ. Bank. His.S.Y.BYF
|11,972805
|1,67
|Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,080412
|1,58
|Taaleri Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,250852
|1,56
|İş Port. BİST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,041918
|1,56
|Ak Portföy BIST Temettü 25 End.His.S.F.(His.Sen.Y.)
|0,016731
|1,38
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
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|İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon
|1,005607
|1,04
|Azimut PYŞ İA Değ. Özel Fon
|1,823541
|0,91
|İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon
|0,064400
|0,82
|Kare Portföy Bir. Değ. Fon
|1,118823
|0,79
|Taaleri Portföy İki. Değ. Fon
|1,429471
|0,77
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
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|Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu
|0,031626
|1,52
|Halk Portföy Altın Katılım Fonu
|0,016571
|1,49
|TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu
|1,880664
|1,48
|Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu
|0,020128
|1,45
|Vakıf Portföy Altın Katılım Fonu
|0,054235
|1,40
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
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|Deniz Port. Altın Fonu
|0,029262
|1,51
|TEB Portföy Altın Fonu
|0,056165
|1,50
| ICBC Turkey Portföy Altın Fonu
|0,023188
|1,49
|HSBC Portföy Altın Fonu
|2,046813
|1,48
|İş Portföy Altın Fonu
|0,025838
|1,46
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
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|Ata Portföy Para Piyasası Fonu
|0,481929
|0,10
|İş Portföy Para Piyasası Fonu
|226,097095
|0,08
|Fiba Port. Şekerbank Para Piyasası Fonu
|1,452150
|0,06
|Yapı Kredi Port. Para Piyasası Fonu
|0,243640
|0,06
|Ak Portföy İki. Para Piyasası Fonu
|4,822500
|0,06