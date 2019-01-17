Son Dakika Haberleri: Kategorilerine Göre En Fazla Kazandıran Yatırım Fonları

Kategorilerine Göre En Fazla Kazandıran Yatırım Fonları

1 saat önce

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Ziraat Portföy Orta Vad.

Kategorilerine Göre En Fazla Kazandıran Yatırım Fonları, System.String[]
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:


Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Ziraat Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 218,042907 2,30
Ziraat Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu 250,630926 2,24
Ziraat Portföy Borç. Araç. Fonu 0,023710 2,13
HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,429015 0,47
Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,618045 0,42
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu 1,468356 0,76
TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu 1,099600 0,46
Ak Portföy İki. Fon Sepeti Fonu 1,540286 0,30
Ak Portföy Bir. Fon Sepeti Fonu 1,524655 0,29
Ak Port. ING Bnk Öz. Bnk. ve Plat. Fon Sep. Öz. F. 1,150684 0,27
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,087281 6,82
İş Port. BİST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,045336 6,30
ING Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 3,417434 3,89
Actus Portföy His. Sen. Fonu 1,227964 3,42
Atlas Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 1,139873 3,34
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon 0,039489 2,07
ING Portföy Bir. Değ. Fon 2,913799 2,06
İstanbul Portföy İki. Değ. Fon 0,230545 1,91
Ziraat Portföy İki. Değ. Fon 68,413144 1,44
Deniz Port. Dördüncü Değ. Fon 0,323173 1,39
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Ziraat Portföy Katılım Fonu 0,016542 1,44
Bizim Portföy Ener. Sek. Katılım His. Sen. Fonu 0,026168 1,00
Bizim Portföy Katılım 30 End. His. Sen. Fonu (HSYF) 17,614715 0,67
Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 0,869477 0,64
İş Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 0,028868 0,51
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
Ak Portföy İki. Para Piyasası Fonu 4,829087 0,07
ING Portföy Para Piyasası Fonu 78,754370 0,07
Garanti Portföy İki. Para Piyasası Fonu 55,115720 0,07
ICBC Turkey Portföy Para Piyasası Fonu 17,206518 0,07
HSBC Portföy Para Piyasası Fonu 58,294280 0,07
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 03:33 Kaynak: AA

Ekonomi
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