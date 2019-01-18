Kategorilerine Göre En Fazla Kazandıran Yatırım Fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
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|Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,621260
|0,52
|İş Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,041047
|0,51
|HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,430792
|0,41
|Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,176336
|0,39
|Atlas Port. Bir. Özel Sek. Borç. Araç. Fonu
|1,278445
|0,33
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
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|Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu
|1,472658
|0,29
|TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu
|1,102614
|0,27
|Ak Portföy Bir. Fon Sepeti Fonu
|1,527427
|0,18
|Ak Portföy İki. Fon Sepeti Fonu
|1,542885
|0,17
|Ak Port. ING Bnk Öz. Bnk. ve Plat. Fon Sep. Öz. F.
|1,151544
|0,07
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
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|İş Port. BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,047052
|3,79
|Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,089803
|2,89
|ING Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF)
|3,492332
|2,19
|İş Portföy Temettü Öde. Şir. His. Sen.Fonu (HSYF)
|1,481004
|1,96
|Gedik Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,062216
|1,86
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
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| İstanbul Portföy İki. Değ. Fon
|0,233724
|1,38
|İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon
|0,040001
|1,30
|ING Portföy Bir. Değ. Fon
|2,948673
|1,20
|Deniz Port. Üç. Değ. Fon
|0,840699
|1,11
|Gedik Portföy Karma Fon
|0,733119
|0,92
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
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|İş Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,029074
|0,71
| Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu
|0,939206
|0,63
|Bizim Portföy Ener. Sek. Katılım His. Sen. Fonu
|0,026314
|0,56
|Bizim Portföy İnş. Sek. Katılım His. Sen. Fon(HSYF)
|0,038637
|0,54
|Ziraat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,181359
|0,49
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
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|Garanti Portföy Bir. Para Piyasası Fonu
|0,017935
|0,07
|Garanti Portföy İki. Para Piyasası Fonu
|55,151941
|0,07
|ING Portföy Para Piyasası Fonu
|78,806044
|0,07
|Oyak Portföy Bir. Para Piyasası Fonu
|0,023098
|0,06
|Ata Portföy Para Piyasası Fonu
|0,482804
|0,06