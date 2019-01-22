Son Dakika Haberleri: Kategorilerine Göre En Fazla Kazandıran Yatırım Fonları

Kategorilerine Göre En Fazla Kazandıran Yatırım Fonları

46 dakika önce

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Yapı Kredi Port. Eur.

Kategorilerine Göre En Fazla Kazandıran Yatırım Fonları, System.String[]
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu 0,138359 0,26
Garanti Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 1,741615 0,21
Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F. 0,040395 0,20
Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 0,022858 0,11
Azimut PYŞ Bir. Borç. Araç. Fonu 2,146590 0,10
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,021086 1,03
Ak Portföy İki. Fon Sepeti Fonu 1,549190 0,25
Ak Portföy Bir. Fon Sepeti Fonu 1,533501 0,23
Ak Port. ING Bnk Öz. Bnk. ve Plat. Fon Sep. Öz. F. 1,155768 0,07
Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu 1,436124 0,07
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Taaleri Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 1,309922 1,19
Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu 0,032426 0,59
Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 1,956091 0,38
Gedik Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,035354 0,23
İstanbul Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,031522 0,23
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 0,990199 0,59
TEB Portföy TEB Grubu Değ. Özel Fon 0,034094 0,27
Vakıf Portföy Bir. Değ. Fon 15,584335 0,23
Taaleri Portföy Değ. Fon 0,559448 0,23
Garanti Portföy Dörd. Değ. Fon 0,025365 0,21
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Bizim Portföy İnş. Sek. Katılım His. Sen. Fon(HSYF) 0,039413 0,43
Ziraat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 1,209921 0,34
İş Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 0,029599 0,31
KT Portföy Bir. Katılım Fonu 1,431938 0,26
Bizim Portföy Ener. Sek. Katılım His. Sen. Fonu 0,026646 0,23
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
Ata Portföy Para Piyasası Fonu 0,483911 0,10
Ak Portföy İki. Para Piyasası Fonu 4,844910 0,08
İş Portföy Para Piyasası Fonu 227,119738 0,07
Garanti Portföy Bir. Para Piyasası Fonu 0,017979 0,07
Ak Portföy Para Piyasası Fonu 0,018270 0,07
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 02:52 Kaynak: AA

Yapı Kredi Bankası, Ekonomi
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