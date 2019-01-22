Kategorilerine Göre En Fazla Kazandıran Yatırım Fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
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| Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu
|0,138359
|0,26
|Garanti Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu
|1,741615
|0,21
|Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F.
|0,040395
|0,20
|Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu
|0,022858
|0,11
|Azimut PYŞ Bir. Borç. Araç. Fonu
|2,146590
|0,10
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
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|İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,021086
|1,03
|Ak Portföy İki. Fon Sepeti Fonu
|1,549190
|0,25
|Ak Portföy Bir. Fon Sepeti Fonu
|1,533501
|0,23
|Ak Port. ING Bnk Öz. Bnk. ve Plat. Fon Sep. Öz. F.
|1,155768
|0,07
|Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu
|1,436124
|0,07
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
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|Taaleri Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,309922
|1,19
|Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu
|0,032426
|0,59
|Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,956091
|0,38
|Gedik Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,035354
|0,23
| İstanbul Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,031522
|0,23
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
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|İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon
|0,990199
|0,59
|TEB Portföy TEB Grubu Değ. Özel Fon
|0,034094
|0,27
|Vakıf Portföy Bir. Değ. Fon
|15,584335
|0,23
|Taaleri Portföy Değ. Fon
|0,559448
|0,23
|Garanti Portföy Dörd. Değ. Fon
|0,025365
|0,21
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
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|Bizim Portföy İnş. Sek. Katılım His. Sen. Fon(HSYF)
|0,039413
|0,43
|Ziraat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,209921
|0,34
|İş Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,029599
|0,31
|KT Portföy Bir. Katılım Fonu
|1,431938
|0,26
|Bizim Portföy Ener. Sek. Katılım His. Sen. Fonu
|0,026646
|0,23
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
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|Ata Portföy Para Piyasası Fonu
|0,483911
|0,10
|Ak Portföy İki. Para Piyasası Fonu
|4,844910
|0,08
|İş Portföy Para Piyasası Fonu
|227,119738
|0,07
|Garanti Portföy Bir. Para Piyasası Fonu
|0,017979
|0,07
|Ak Portföy Para Piyasası Fonu
|0,018270
|0,07