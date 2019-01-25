Kategorilerine Göre En Fazla Kazandıran Yatırım Fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
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|Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,627625
|0,73
|HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,436467
|0,72
|İş Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,041539
|0,64
|Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,178325
|0,62
|TEB Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,192718
|0,55
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
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|Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu
|1,350585
|0,48
|TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu
|1,115740
|0,30
|Yapı Kredi Port. İki. Fon Sep. Fonu
|1,160348
|0,29
|Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu
|1,487835
|0,26
|Ak Portföy İki. Fon Sepeti Fonu
|1,556818
|0,26
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
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|Taaleri Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,362329
|3,14
|Fokus Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,110972
|2,58
|Qinvest Portföy His. Senedi Fonu (HSYF)
|0,049132
|2,50
|Gedik Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,066814
|2,32
|Azimut PYŞ Bir. His. Sen. Fonu (HSYF)
|45,238588
|2,13
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
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|İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon
|0,042069
|1,65
|Deniz Port. Dördüncü Değ. Fon
|0,338609
|1,58
|İstanbul Portföy İki. Değ. Fon
|0,242264
|1,28
|Azimut PYŞ Çoklu Varlık Değ. Fon
|0,107365
|1,22
|Gedik Portföy Karma Fon
|0,762550
|1,15
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
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|İş Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,030938
|2,10
|Ziraat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,252821
|1,81
|Bizim Portföy Ener. Sek. Katılım His. Sen. Fonu
|0,027054
|1,76
|Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu
|0,979202
|1,40
|Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,897384
|1,12
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
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|TEB Portföy Para Piyasası Fonu
|308,303324
|0,07
|Ak Portföy İki. Para Piyasası Fonu
|4,854016
|0,07
|Ata Portföy Para Piyasası Fonu
|0,484753
|0,07
|Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu
|0,018021
|0,07
|İş Portföy Para Piyasası Fonu
|227,539151
|0,06