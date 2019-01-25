Son Dakika Haberleri: Kategorilerine Göre En Fazla Kazandıran Yatırım Fonları

Kategorilerine Göre En Fazla Kazandıran Yatırım Fonları

49 dakika önce

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Deniz Port.

Kategorilerine Göre En Fazla Kazandıran Yatırım Fonları, System.String[]
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,627625 0,73
HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,436467 0,72
İş Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,041539 0,64
Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,178325 0,62
TEB Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,192718 0,55
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu 1,350585 0,48
TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu 1,115740 0,30
Yapı Kredi Port. İki. Fon Sep. Fonu 1,160348 0,29
Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu 1,487835 0,26
Ak Portföy İki. Fon Sepeti Fonu 1,556818 0,26
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Taaleri Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 1,362329 3,14
Fokus Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,110972 2,58
Qinvest Portföy His. Senedi Fonu (HSYF) 0,049132 2,50
Gedik Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,066814 2,32
Azimut PYŞ Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 45,238588 2,13
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon 0,042069 1,65
Deniz Port. Dördüncü Değ. Fon 0,338609 1,58
İstanbul Portföy İki. Değ. Fon 0,242264 1,28
Azimut PYŞ Çoklu Varlık Değ. Fon 0,107365 1,22
Gedik Portföy Karma Fon 0,762550 1,15
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
İş Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 0,030938 2,10
Ziraat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 1,252821 1,81
Bizim Portföy Ener. Sek. Katılım His. Sen. Fonu 0,027054 1,76
Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 0,979202 1,40
Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 0,897384 1,12
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
TEB Portföy Para Piyasası Fonu 308,303324 0,07
Ak Portföy İki. Para Piyasası Fonu 4,854016 0,07
Ata Portföy Para Piyasası Fonu 0,484753 0,07
Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu 0,018021 0,07
İş Portföy Para Piyasası Fonu 227,539151 0,06
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 03:03 Kaynak: AA

Ekonomi
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