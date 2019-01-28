Son Dakika Haberleri: Kategorilerine Göre En Fazla Kazandıran Yatırım Fonları

Kategorilerine Göre En Fazla Kazandıran Yatırım Fonları

51 dakika önce

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 509,858781 0,27 Halk Portföy Özel Sek. Borç. Araç.

Kategorilerine Göre En Fazla Kazandıran Yatırım Fonları, System.String[]
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 509,858781 0,27
Halk Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu 0,019697 0,27
Ziraat Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu 251,837777 0,23
Tacirler Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu 1,600174 0,22
Atlas Port. Bir. Özel Sek. Borç. Araç. Fonu 1,284957 0,22
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,020779 0,77
TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 2,013386 0,70
Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F 0,021849 0,64
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,013517 0,44
Yapı Kredi Port. İki. Fon Sep. Fonu 1,163579 0,28
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,039414 1,34
İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF) 64,923112 1,20
Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,030333 1,10
Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 57,136679 1,03
Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,053645 1,00
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 0,977316 1,38
Tacirler Portföy Değ. Fon 0,982171 1,04
Taaleri Portföy Değ. Fon 0,560369 0,47
HSBC Portföy Değ. Fon 77,634212 0,36
Global Md Portföy Bir. Değ. Fonu 0,092608 0,33
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Ziraat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 1,265491 1,01
İş Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 0,031247 1,00
Bizim Portföy Katılım 30 End. His. Sen. Fonu (HSYF) 18,353786 0,82
Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 0,986753 0,77
Ziraat Portföy Katılım Fonu 0,016832 0,39
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
QNB Finans Portföy Gümüş BYF 17,477861 1,73
Bizim Portföy Altın Katılım BYF 199,353072 1,13
QNB Finans Portföy Altın BYF 19,814658 1,06
Şeker Port. Altın Fonu 0,031679 0,09
Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,031663 0,08
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
İstanbul Portföy Para Piyasası Fonu 0,021498 0,19
Garanti Portföy İki. Para Piyasası Fonu 55,482403 0,19
Ak Portföy Para Piyasası Fonu 0,018337 0,19
HSBC Portföy Para Piyasası Fonu 58,685574 0,19
Fiba Port. Şekerbank Para Piyasası Fonu 1,463961 0,18
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 03:09 Kaynak: AA

Sek, Araç, Ekonomi
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