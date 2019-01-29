Son Dakika Haberleri: Kategorilerine Göre En Fazla Kazandıran Yatırım Fonları

Kategorilerine Göre En Fazla Kazandıran Yatırım Fonları

1 saat önce

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları QNB Finans Portföy A.

Kategorilerine Göre En Fazla Kazandıran Yatırım Fonları, System.String[]
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 513,124243 0,64
HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,439925 0,63
Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,631868 0,56
Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,179528 0,54
TEB Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,193874 0,53
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,021039 1,25
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,020680 0,64
Ak Portföy Bir. Fon Sepeti Fonu 1,544682 0,15
Ak Portföy İki. Fon Sepeti Fonu 1,561738 0,14
Deniz Port. Bir. Fon Sepeti Fonu 1,305520 0,14
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Taaleri Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 1,371126 0,60
İstanbul Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,032608 0,39
Actus Portföy His. Sen. Fonu 1,302037 0,38
İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,064996 0,31
İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,039499 0,22
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 0,988847 1,18
Tacirler Portföy Değ. Fon 0,991176 0,92
Meksa Portföy Bir. Değ. Fon 0,092440 0,45
Yapı Kredi Port. İki. Değ. Fon 0,016589 0,38
Garanti Portföy Dörd. Değ. Fon 0,025759 0,33
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,030471 1,38
Halk Portföy Altın Katılım Fonu 0,015933 1,25
Vakıf Portföy Altın Katılım Fonu 0,052432 1,19
KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu 0,982995 1,16
Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu 0,929031 1,16
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
QNB Finans Portföy Altın BYF 20,144241 1,66
QNB Finans Portföy Gümüş BYF 17,762581 1,63
Bizim Portföy Altın Katılım BYF 202,552301 1,60
Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,032089 1,35
Deniz Port. Altın Fonu 0,028178 1,31
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
Ata Portföy Para Piyasası Fonu 0,485978 0,12
Fiba Port. Şekerbank Para Piyasası Fonu 1,464912 0,06
Oyak Portföy Bir. Para Piyasası Fonu 0,023253 0,06
Vakıf Portföy Bir. Para Piyasası Fonu 0,535477 0,06
Yapı Kredi Port. Para Piyasası Fonu 0,245723 0,06


(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 02:13 Kaynak: AA

Ekonomi
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