Kategorilerine Göre En Fazla Kazandıran Yatırım Fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
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|QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF
|513,124243
|0,64
|HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,439925
|0,63
|Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,631868
|0,56
|Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,179528
|0,54
|TEB Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,193874
|0,53
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
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|Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,021039
|1,25
|İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,020680
|0,64
|Ak Portföy Bir. Fon Sepeti Fonu
|1,544682
|0,15
|Ak Portföy İki. Fon Sepeti Fonu
|1,561738
|0,14
|Deniz Port. Bir. Fon Sepeti Fonu
|1,305520
|0,14
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
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|Taaleri Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,371126
|0,60
| İstanbul Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,032608
|0,39
|Actus Portföy His. Sen. Fonu
|1,302037
|0,38
|İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu
|0,064996
|0,31
|İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu
|0,039499
|0,22
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
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|İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon
|0,988847
|1,18
|Tacirler Portföy Değ. Fon
|0,991176
|0,92
|Meksa Portföy Bir. Değ. Fon
|0,092440
|0,45
| Yapı Kredi Port. İki. Değ. Fon
|0,016589
|0,38
|Garanti Portföy Dörd. Değ. Fon
|0,025759
|0,33
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
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|Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu
|0,030471
|1,38
|Halk Portföy Altın Katılım Fonu
|0,015933
|1,25
|Vakıf Portföy Altın Katılım Fonu
|0,052432
|1,19
|KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu
|0,982995
|1,16
| Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu
|0,929031
|1,16
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
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|QNB Finans Portföy Altın BYF
|20,144241
|1,66
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|17,762581
|1,63
|Bizim Portföy Altın Katılım BYF
|202,552301
|1,60
|Yapı Kredi Port. Altın Fonu
|0,032089
|1,35
|Deniz Port. Altın Fonu
|0,028178
|1,31
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
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|Ata Portföy Para Piyasası Fonu
|0,485978
|0,12
|Fiba Port. Şekerbank Para Piyasası Fonu
|1,464912
|0,06
|Oyak Portföy Bir. Para Piyasası Fonu
|0,023253
|0,06
|Vakıf Portföy Bir. Para Piyasası Fonu
|0,535477
|0,06
|Yapı Kredi Port. Para Piyasası Fonu
|0,245723
|0,06