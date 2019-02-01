Son Dakika Haberleri: Kategorilerine Göre En Fazla Kazandıran Yatırım Fonları

Kategorilerine Göre En Fazla Kazandıran Yatırım Fonları

1 saat önce

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları HSBC Portföy Uzun Vad.

Kategorilerine Göre En Fazla Kazandıran Yatırım Fonları, System.String[]
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,451867 2,00
Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,646554 1,85
TEB Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,198031 1,68
Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,183049 1,49
İş Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,042627 1,43
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Ak Portföy İki. Fon Sepeti Fonu 1,574571 0,54
Ak Portföy Bir. Fon Sepeti Fonu 1,555194 0,49
Ak Port. ING Bnk Öz. Bnk. ve Plat. Fon Sep. Öz. F. 1,170779 0,41
Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu 1,454605 0,40
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,021330 0,26
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Gedik Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,069945 1,21
İstanbul Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,033281 1,08
Actus Portföy His. Sen. Fonu 1,318909 0,89
Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 2,033203 0,88
Deniz Port. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,190392 0,77
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Gedik Portföy Karma Fon 0,783734 0,98
Deniz Port. Dördüncü Değ. Fon 0,347981 0,84
Gedik Portföy Bir. Değ. Fon 1,062116 0,71
Tacirler Portföy Değ. Fon 1,006882 0,67
HSBC Portföy Çoklu Varlık İki. Değ. Fon 0,021376 0,67
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Ak Portföy Kira Sert. Katılım Fonu 0,016437 0,45
Bizim Portföy Ener. Sek. Katılım His. Sen. Fonu 0,027751 0,33
Halk Portföy Kira Sert. (Sukuk) Katılım Fonu 0,013597 0,16
Yapı Kredi Port. Kira Sert. Katılım Fonu 0,014839 0,14
Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım Fonu 0,014707 0,14
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
ING Portföy Para Piyasası Fonu 79,475409 0,07
Garanti Portföy Bir. Para Piyasası Fonu 0,018089 0,07
Garanti Portföy İki. Para Piyasası Fonu 55,622986 0,07
Ak Portföy İki. Para Piyasası Fonu 4,875265 0,06
Vakıf Portföy İki. Para Piyasası Fonu 19,757197 0,06
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 02:09 Kaynak: AA

Ekonomi
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