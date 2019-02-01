Kategorilerine Göre En Fazla Kazandıran Yatırım Fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
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|HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,451867
|2,00
|Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,646554
|1,85
|TEB Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,198031
|1,68
|Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,183049
|1,49
|İş Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,042627
|1,43
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
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|Ak Portföy İki. Fon Sepeti Fonu
|1,574571
|0,54
|Ak Portföy Bir. Fon Sepeti Fonu
|1,555194
|0,49
|Ak Port. ING Bnk Öz. Bnk. ve Plat. Fon Sep. Öz. F.
|1,170779
|0,41
|Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu
|1,454605
|0,40
|Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,021330
|0,26
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
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|Gedik Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,069945
|1,21
| İstanbul Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,033281
|1,08
|Actus Portföy His. Sen. Fonu
|1,318909
|0,89
|Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|2,033203
|0,88
|Deniz Port. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,190392
|0,77
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
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|Gedik Portföy Karma Fon
|0,783734
|0,98
|Deniz Port. Dördüncü Değ. Fon
|0,347981
|0,84
|Gedik Portföy Bir. Değ. Fon
|1,062116
|0,71
|Tacirler Portföy Değ. Fon
|1,006882
|0,67
|HSBC Portföy Çoklu Varlık İki. Değ. Fon
|0,021376
|0,67
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
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|Ak Portföy Kira Sert. Katılım Fonu
|0,016437
|0,45
|Bizim Portföy Ener. Sek. Katılım His. Sen. Fonu
|0,027751
|0,33
|Halk Portföy Kira Sert. (Sukuk) Katılım Fonu
|0,013597
|0,16
| Yapı Kredi Port. Kira Sert. Katılım Fonu
|0,014839
|0,14
|Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım Fonu
|0,014707
|0,14
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
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|ING Portföy Para Piyasası Fonu
|79,475409
|0,07
|Garanti Portföy Bir. Para Piyasası Fonu
|0,018089
|0,07
|Garanti Portföy İki. Para Piyasası Fonu
|55,622986
|0,07
|Ak Portföy İki. Para Piyasası Fonu
|4,875265
|0,06
|Vakıf Portföy İki. Para Piyasası Fonu
|19,757197
|0,06